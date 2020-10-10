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A Haber canlı yayına katılan Coşkun Başbuğ: Azerbaycan oyunu çok iyi okudu, kozu Ermenistan’ın elinden aldı

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Giriş: 10.10.2020 14:49
Güncelleme:10.10.2020 14:52
Ermenistan’ın 12 saatlik ateşkes ihlalini bozarak sivilleri hedef aldı.  Bunun üzerine Azerbaycan gerekli karşılığı verdi ve Ermenistan tanklarını yok etti. İnsani ateşkesi bile ihlal eden Ermenistan’ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seren Azerbaycan ateşkesin Ermenistan tarafında ihlal edildiğini tüm dünyaya duyurdu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Coşkun Başbuğ, “Azerbaycan oyunu çok iyi okudu, kozu Ermenistan’ın elinden aldı. Bütün dünya Azerbaycan’ın haklı mücadelesini takdir ederek izliyor. Bundan sonra Azerbaycan’ın yapacağı tek iş harekata kaldığı yerden devam etmektir. Ben edeceğine de inanıyorum. Masa başında çözüme ulaşılamayacağı 30 senedir ortada. Bana göre Azerbaycan kaldığı yerden devam etmeli.” ifadelerini kullandı.

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