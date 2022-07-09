09 Temmuz 2022, Cumartesi
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A Haber Bingöl'de Mehmetçik'in yanında! Kahramanlar Komando Andı'nı okudu
A Haber ekibi Bingöl'de görevli Mehmetçik'i Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyaret etti. Görevden dönen Mehmetçik, A Haber'in gerçekleştirdiği ziyaretten Komando Andı'nı okudu.