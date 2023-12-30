30 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde! İsrail zulmünün en net görüldüğü yerlerden biri
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Tulkerim kentinde bulunan Nur şems Kampı'na her gün baskın düzenliyor. Gerçek mermilerle sivilleri hedef alan işgal güçleri bir yandan masum Filistinlileri sebepsizce gözaltına alıyor, diğer yandan evlerini yerle bir ederek yaşanılmaz hale getiriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sokakları harabeye dönen Nur Şems kampına gitti ve Filistinli sivillerin dramını görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…