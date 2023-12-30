A Haber Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde! İsrail zulmünün en net görüldüğü yerlerden biri

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Tulkerim kentinde bulunan Nur şems Kampı'na her gün baskın düzenliyor. Gerçek mermilerle sivilleri hedef alan işgal güçleri bir yandan masum Filistinlileri sebepsizce gözaltına alıyor, diğer yandan evlerini yerle bir ederek yaşanılmaz hale getiriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sokakları harabeye dönen Nur Şems kampına gitti ve Filistinli sivillerin dramını görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN