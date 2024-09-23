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A Haber ASELSAN'ın kalbinde! Gök Vatan için Türk mühendisler devrede

A Haber ASELSAN'ın kalbinde! Gök Vatan için Türk mühendisler devrede

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Giriş: 23.09.2024 14:39
ASELSAN'ın Temelli'de bulunan Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi A Haber farkıyla görüntülendi. Hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ileri teknolojileri ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerinin gerçekleştiği noktada neler yaşanıyor? İşte TSK'nın gücüne güç katacak, Gök Vatan için Türk mühendislerinin soluksuz çalıştığı o merkezde yaşananlar...
A Haber ASELSAN’ın kalbinde!
A Haber ASELSAN'ın kalbinde!
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