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A Haber ASELSAN’ın hava savunma test merkezinde

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 12:30
ASELSAN, Ankara'da yerli ve milli imkanlarla üretilen hava savunma sistemlerinin test edilebilmesi için bir merkez kurdu. 2022 yılında hizmete açılan bu merkezde, Türkiye'nin gücüne güç katacak tüm hava savunma sistemleri gerçekçi senaryolar ile test ediliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameraman Taşkın Ural, o tesise girdi ve test süreçlerini görüntüledi.
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A Haber ASELSAN’ın hava savunma test merkezinde
A Haber ASELSAN’ın hava savunma test merkezinde
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