23 Kasım 2022, Çarşamba
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A Haber Ankara’daki AFAD Genel Merkezi’nde! Neler yaşandı?
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. A Haber Ankara’da bulunan AFAD Genel Merkezi’ne gitti ve son durumu takip etti. O noktada bulunan Murat Sekban neler yapıldığını canlı yayında anlattı.