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A Haber Ankara’daki AFAD Genel Merkezi’nde! Neler yaşandı?

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Giriş: 23.11.2022 09:03
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. A Haber Ankara’da bulunan AFAD Genel Merkezi’ne gitti ve son durumu takip etti. O noktada bulunan Murat Sekban neler yapıldığını canlı yayında anlattı.
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