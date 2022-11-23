A Haber Ankara’daki AFAD Genel Merkezi’nde! Neler yaşandı?

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. A Haber Ankara’da bulunan AFAD Genel Merkezi’ne gitti ve son durumu takip etti. O noktada bulunan Murat Sekban neler yapıldığını canlı yayında anlattı.

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