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A HABER ANALİZ | Parti binalarına saldırıyla kim neyi amaçlıyor? Perde arkasındaki kirli güçler kim?

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Giriş: 21.06.2021 01:45
Türkiye’de son haftalarda parti binalarına saldırılar gündeme damgasını vurdu. İzmir’de HDP binasına, Diyarbakır’da da AK Parti binasına saldırılar gerçekleştirildi. Toplumun sinir uçlarına dokunan ve arkasında ülkeyi ayrıştırma çabaları olan bu alçak saldırıları kimler planladı? Arkasında hangi güçler, devlet ya da istihbaratlar var? İşte tüm bu sorunların yanıtını arayan ve geçmişten günümüze yaşanan süreçleri anlatan A Haber’in analiz haberi…

Türkiye'de son haftalarda parti binalarına saldırılar gündeme damgasını vurdu.

İzmir'de HDP binasına, Diyarbakır'da da AK Parti binasına saldırılar gerçekleştirildi.

Toplumun sinir uçlarına dokunan ve arkasında ülkeyi ayrıştırma çabaları olan bu alçak saldırıları kimler planladı? Arkasında hangi güçler, devlet ya da istihbaratlar var? İşte tüm bu sorunların yanıtını arayan ve geçmişten günümüze yaşanan süreçleri anlatan A Haber'in analiz haberi…

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