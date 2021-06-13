13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntülerdi

A Haber Afrin’de PYD-PKK tarafından vurulan hastaneyi görüntülerdi

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2021 18:37
Son dakika | PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin acil bölümüne isabet etti. Saldırıda 14 kişi vefat etti. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve kameraman Fatih Çakmak, saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi görüntüledi ve son durumu aktardı. İşte vahşetin yaşandığı olay yerinden dehşete düşüren video ve fotoğraflar...

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 8 atış yaptı. Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

PYD-PKK katliamının yaşandığı bölge
PYD-PKK katliamının yaşandığı bölge
Mehmetçik Afrin’dePKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu
Mehmetçik Afrin’dePKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor!
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor!
Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!
Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!
Marmara'da müsilaj temizliği!
Marmara'da müsilaj temizliği!
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor
Teröristlere bir darbe daha!
Teröristlere bir darbe daha!
Bakan Akar'dan Libya'ya destek
Bakan Akar'dan Libya'ya destek
İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?
İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?
Başkan Erdoğan-Biden zirvesinden beklentiler ne?
Başkan Erdoğan-Biden zirvesinden beklentiler ne?
Telafi eğitiminin detayları belli oldu!
Telafi eğitiminin detayları belli oldu!
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
Daha Fazla Video Göster