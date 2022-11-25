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A Haber Afrin'de! Olası kara harekatı öncesi Afrin'de durum ne?

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 14:17
Pençe-Kılıç Harekatı cezalandırma atışları ile devam ediyor. A Haber ekibi Afrin'de haber nöbetini sürdürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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