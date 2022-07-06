A Haber Abdülhamid Han sondaj gemisinde! Filonun en güçlüsü

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk görevine hazırlanıyor. Abdülhamid han gemisi 239 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde ve filonun en güçlüsü. A Haber dev sondaj gemisinden bir ilki gerçekleştirdi ve canlı yayın yaptı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Uğur, Sondaj işlemi boruların alınmasıyla başlıyor. Bu sondaj boruları dev kuleye iletiliyor. Kule almış olduğu boruları pompa sistemiyle yere doğru indiriyor. İndirme işlemi sırasında birbirine eklemeler yapıyor. Yaklaşık olarak 14 kilometre derinliğe kadar sondaj yapılabiliyor.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN