A Haber 5,6’lık depremin merkez üssü Malatya’da! Bölgede son durum ne?

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölge adete beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde yaşanan Adıyaman depreminden sonra saatler 12,04’ü gösterdiğinde Malatya’da bir deprem daha meydana geldi. Yeşilyurt merkezli 5,6 şiddetindeki deprem 7 kilometre derinlikte meydan geldi. Deprem birçok ilde hissedildi. Malatya’dan son durumu aktaran A Haber muhabiri Barış Türel, “Burada konteyner kentte bir yayına hazırlanıyorduk deprem olduğunda hemen kendimizi sokağa attık. Çadır ve konteyner kalan vatandaşlar panikle kendilerini geniş alan attı. Kentte birçok hasarlı bina bu nedenle büyük bir korku oldu. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken depremler de olmaya devam ediyor. İnsanlar burada deprem korkusuyla yaşıyor ve kendini hemen dışarı atıyor. Çocuklara destek olmak için psiko-sosyal destek ekipleri anında devreye girdi ve onlarla birebir ilgileniyor.” dedi.

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