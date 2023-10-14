95 yaşındaki İsrailli katliam çağrısı yaptı! Filistinlilere yönelik katliamları ile bilinen örgütün üyesiydi

1940'lı yıllarda Filistinlere karşı yaptıkları katliamlarla bilinen Lehi örgütünün 95 yaşındaki mensubu, açıkça katliam çağrısı yaptı. Silahlı Yahudilerin Arap komşularını öldürmesi gerek diyen İsrailli askerlerden de acımasız olmalarını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN