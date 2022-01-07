91 sanıklı PKK/KCK davasında karar çıktı! Sanıklar arasında CHP’li meclis üyeleri de var

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan 91 sanıklı davada karar çıktı. Aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de olduğu sanıklardan 56'sı çeşitli suçlardan hapse mahkum edildi.

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