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91 adet örnek tek tek inceleniyor

91 adet örnek tek tek inceleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:04
Ağabey Enes’in kolundaki ısırık anneye mi ait? DNA izleri cinayeti çözecek mi? Katil kim? Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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