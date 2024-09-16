91 adet örnek tek tek inceleniyor

Ağabey Enes’in kolundaki ısırık anneye mi ait? DNA izleri cinayeti çözecek mi? Katil kim? Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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