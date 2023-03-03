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Videolar Gündem Videoları 90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 13:28
Silinen tweetler... Tepkiler... Peş peşe olağanüstü toplantılar... 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısında neler yaşandı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına "hayır" mı dedi? Kriz nasıl sonuçlanır? Akşener farklı bir aday mı gösterecek? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmlerde bulundu.
90ları hatırlatan 2 Mart gecesi 90'LARI HATIRLATAN 2 MART GECESİ

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