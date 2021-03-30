Başkan Erdoğan 1994'te hızlı bir girişimle su sorununa da el atmıştı. Dönemler arasındaki fark ise CHP'nin yöneticileri ile ortaya çıkıyor. Su, yol ve ekmek sorunlarının çözülmesi üzerine, CHP yöneticileri teşekkür etmeyi bilen siyasetçilerdi.