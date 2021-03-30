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90'lar ve 21. yüzyıl CHP'si arasındaki fark! Sorunlar çözülünce teşekkür edenler gitti her başarıyı hedef alanlar geldi
Başkan Erdoğan 1994'te hızlı bir girişimle su sorununa da el atmıştı. Dönemler arasındaki fark ise CHP'nin yöneticileri ile ortaya çıkıyor. Su, yol ve ekmek sorunlarının çözülmesi üzerine, CHP yöneticileri teşekkür etmeyi bilen siyasetçilerdi.