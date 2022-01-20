900 araç yolda kalmıştı! 3 ili birbirine bağlayan TAG otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Gaziantep'te son 54 yılın en yoğun karı yağdı. Hayat felç oldu. 3 bin kişi Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda mahsur kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 helikopter görevlendirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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