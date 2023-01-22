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90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti

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Giriş: 22.01.2023 07:34
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından "90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin" diyerek tüm vatandaşları yarın sabah namazında camilerde Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti. Davet icabet eden halk, sabah namazında camide cemaatle buluştu.
90 bin camide Kur’an-ı Kerim tilaveti
90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti
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