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9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı? Masada aday için "istişareler" silsilesi

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 13:29
6'lı masanın dokuz saat süren toplantısından yine aday ismi çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi genel başkan, ne söyledi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son gelişmeleri aktardı.
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