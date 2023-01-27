9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı? Masada aday için "istişareler" silsilesi

6'lı masanın dokuz saat süren toplantısından yine aday ismi çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi genel başkan, ne söyledi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son gelişmeleri aktardı.

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