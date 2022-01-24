9 kilometrelik zorunlu yürüyüş! İstanbul kilit! A Haber trafiğin içinde

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili oldu. Kar yağışı sonrası çok sayıda trafik kazası yaşanırken araç trafiği kilometrelerde uzadı. Bazı vatandaşlar ise karla kaplı sokaklarda yürümekte dahi zorlandı. Diğer yandan çok sayıda ilden İstanbul'a girişler yasaklanırken, A Haber ekipleri İstanbul ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden canlı yayınla son durumu aktardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak araçtan ayrılarak tam 9 kilometre boyunca yürüyerek bölgedeki son durumu paylaştı.