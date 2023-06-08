08 Haziran 2023, Perşembe
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9 kente 9 yeni Millet Bahçesi | Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Hiç vakit kaymeden dönüşümü başlatın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, halkı kentsel dönüşüme katılması çağrısında bulunarak "Kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde üzüntümüz katlanarak arttı. Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız." dedi.