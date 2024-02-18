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9 işçinin arandığı alan A Haber’de! 34 milyon metreküp toprakta arama çalışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 18:25
Erzincan İliç’teki Altın Madeninde yaşanan facianın ardından arama çalışmalarında 6. güne girildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 personeli arama çalışmalarında 2 bin 700 personelin görev yaptığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise toprak ve suda insan sağlığını tehdit edecek kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur olay yerinden aktardı.
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