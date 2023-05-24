8'li koalisyonun yeni ortağı Ümit Özdağ bunu iyi izlesin! HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na "acil yardım" çağrısı: Seferberlik içinde olmamız lazım

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın da katılmasıyla 8'li koalisyona geçen muhalefete Kandil'den bir destek açıklaması daha geldi. PKK’nın sözde kadın yapılanması PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi için sandık çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek istedi.