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87 yıllık ömrünü insanlığa hizmet adamıştı! Patoloji denince ilk akla gelen isim: Feriha Öz

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Giriş: 02.04.2022 09:02
Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yıllık ömrünü insanlığa hizmete adamıştı. Türkiye'de patoloji denince ilk akla gelen, duayen bir isimdi. 2 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onu sonsuzluğa yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, öğrencileri, fakülte çalışanları uğurladı. Prof. Dr. Feriha Öz geride insanlığa dair, hekim olmaya dair çok şeyler bıraktı.
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