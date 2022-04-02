87 yıllık ömrünü insanlığa hizmet adamıştı! Patoloji denince ilk akla gelen isim: Feriha Öz

Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yıllık ömrünü insanlığa hizmete adamıştı. Türkiye'de patoloji denince ilk akla gelen, duayen bir isimdi. 2 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onu sonsuzluğa yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, öğrencileri, fakülte çalışanları uğurladı. Prof. Dr. Feriha Öz geride insanlığa dair, hekim olmaya dair çok şeyler bıraktı.

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