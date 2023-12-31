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86 gündür Gazze'ye ölüm yağıyor! A Haber Kudüs'te

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 11:06
Terör devleti İsrail tam 86 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı 21 bini geçerken, saldırılarda 65 bin konut tamamen yıkılmış durumda. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden son durumu aktardı.
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