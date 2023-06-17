“82 plaka” hangi kentin olacak? Av. Serkan Toper A Haber'de konuyu ele aldı!

Türkiye'de 82. il olmaya en yakın ilçeler gündemdeki yerini alırken Devlet Bahçeli'den de heyecanlandıran açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." dedi. Av. Serkan Toper, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında il olmaya aday olan bölgeleri ele aldı.