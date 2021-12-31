81 ile yılbaşı tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "yılbaşı tedbirleri" başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgeyle bu gece güvenlik önlemleri daha da artırılacak ve yaklaşık 350 bin personel bu geve sahada görevinin başında olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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