81 ilden topraklarla Türkiye haritası! Başkan Erdoğan’a “asırlık portre” hediyesi

Yönetmen Cankut Kaan Bolat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Türkiye'nin dört bir yanına giderek 81 ilden topladığı topraklarla 3 ton ağırlığında bir Türkiye haritası yaptı. Bolat bu eseri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti ve o özel harita Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol girişine yerleştirildi.

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