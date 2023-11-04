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81 ilde sahte içki operasyonu: 215 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 04.11.2023 12:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.
81 ilde sahte içki operasyonu
81 ilde sahte içki operasyonu
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