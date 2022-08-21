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81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak! Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 12:47
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projenin detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Peki projedeki konutlar nasıl olacak? Kimlere özel kontenjan ayrılacak? Aylık hane halkı geliri ne kadar olacak? Projede neler olacak?
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