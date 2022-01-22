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81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları uygulaması: Aranan 986 kişi yakalandı

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Giriş: 22.01.2022 14:53
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı." denildi.
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