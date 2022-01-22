22 Ocak 2022, Cumartesi
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81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları uygulaması: Aranan 986 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı." denildi.