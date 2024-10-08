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81 ilde göçmen operasyonu

81 ilde göçmen operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:04
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 4040 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
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81 ilde göçmen operasyonu
81 ilde göçmen operasyonu
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