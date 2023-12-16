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81 ilde Çember-9 Operasyonu: 2842 firari yakalandı

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Giriş: 16.12.2023 08:39
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 3 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2842 firari yakalandı." açıklamasında bulundu.
81 ilde Çember-9 Operasyonu
81 ilde Çember-9 Operasyonu
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