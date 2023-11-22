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81 ilde Çember-6 operasyonu! 2136 firari yakalandı

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 08:59
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişinin yakalandığını duyurdu.
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