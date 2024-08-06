81 ilde Çember-20 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 517 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde on 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu..

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