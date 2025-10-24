81 ilde 500 bin konut projesi! Bakan Kurum: İstanbul’da yeni dönem başlatıyoruz

İstanbul'da düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 15 bin kiralık konutla yeni dönem başlatıyoruz. Yüzbinlerce yeni yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu projemizde de kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz " ifadelerini kullandı.

