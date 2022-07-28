28 Temmuz 2022, Perşembe
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81 ilde 150 bin ucuz konut projesi | Dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan dolayı bakanlık harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin ucuz sosyal konut inşa edilecek. Ayrıntılarını uzman konuğumuz Nilüfer Kas ile detaylandırdık.