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81 ilde 150 bin ucuz konut projesi | Dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 16:40
Konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan dolayı bakanlık harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin ucuz sosyal konut inşa edilecek. Ayrıntılarını uzman konuğumuz Nilüfer Kas ile detaylandırdık.
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