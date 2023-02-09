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80. SAATTE MALATYA'DA YENİ MUCİZE! A Haber o anlara tanıklık etti

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 12:20
Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, canlı yayında o anlardan birine tanıklık etti. Kübra ve Büşra isimli iki kız kardeşten ses alındı. İki kişi çıkarıldı. İşte o anlar...
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