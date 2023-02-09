80. SAATTE MALATYA'DA YENİ MUCİZE! A Haber o anlara tanıklık etti

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, canlı yayında o anlardan birine tanıklık etti. Kübra ve Büşra isimli iki kız kardeşten ses alındı. İki kişi çıkarıldı. İşte o anlar...

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