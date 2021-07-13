8 yıl sonra İsrail ile ilk temas! Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü. Peki İsrail basını 8 yılın ardından yapılan bu tarihi görüşmeyi nasıl değerlendirdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen akşam İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi İsrail tarafında nasıl değerlendirildi? Hangi açıklamalar yapıldı?

Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA ortadoğu editörü Turgut Alp Boyra'da kritik görüşmeye ilişkin AHaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Boyraz görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İSRAİL BU GÖRÜŞMEYE ÖZEN GÖSTERDİ

İsrail basını bu görüşmeyi son dakika haber olarak servis edip manşetlere taşıdı. Bu da İsrail basınının bu görüşmeye verdiği önemi gözler önüne serdi. İsrail basınına yansıyan detaylara göre görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İsrail basını, görüşme yapmadan önce Cumhurbaşkanının İsrail başbakanına ve dışişleri önden bilgi verdiğini yazdı. Bu da ani bir görüşme değil, daha önceden planlanmış bir görüşme olduğunu gösterdi.

YENİ HÜKÜMET YENİ POLİTİKA

Filistililer açışından çok acı bir dönem yaşatan Netanyahu dönemi kapandı. Kapanan Netanyahu döneminin ardından yeni hükümetin daha ılımlı bir politika izlediği gözler önüne seriliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GELİŞECEK Mİ?

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamasında '' İsrail Türkiye ilişkilerinin ortadoğunun istikrarı ve güvenliği için önemli'' ifadelerini kullandı. Bu da iki ülkenin ortak bir şekilde hareket ettiğini gösterdi. Tüm bu olanlar da iki ülkenin ilişkilerini iyileştirmek istediğini gözleri önüne serildi.

İki lider arasında gerçekleşen bu kritik görüşme Filistin probleminin çözülüp çözülmeyeği sorusunu da akıllara getirdi.