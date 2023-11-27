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8 yıl sonra çocuklarıyla kucaklaştı

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Giriş: 27.11.2023 09:32
İşgalci İsrail tarafından ağır yaralı halde hapse atılan Filistinli Esra el-Cabis de serbest bırakılan Filistinli esirler arasında. 8 yıl sonra Esra el-Cabis ailesine ve oğluna kavuştu.
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8 yıl sonra çocuklarıyla kucaklaştı
8 yıl sonra çocuklarıyla kucaklaştı
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