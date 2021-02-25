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8. ve 12. Sınıflarda müfredat nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 14:54
Güncelleme:25.02.2021 14:59
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "8. ve 12. Sınıflarda müfredat nasıl olacak?" sorusunu da yanıtladı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "8. ve 12. Sınıflarda müfredat nasıl olacak?" sorusunu da yanıtladı.

8. VE 12. SINIFLARDA MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Hafta sonu tamamen 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Öğretmenlerimiz sınav için ders veriyor ayrıca hafta içi kendi öğretmenler aynı dersi veriyor. Yine ayrıca başka öğretmen aynı dersi hafta içi anlatıyor. Kütüphanemizden de eğitim alabiliyor bir de telefonla arayıp çözemedikleri konular hakkında öğretmenlerden destek alabilirler 6 Haziran'a kadar da devam edecek. Ayrıca yüz yüze eğitimimiz Ağustos 2020'den itibaren destekleme yetiştirme kursumuz var 1 milyon civarında öğrencimiz okula geliyorlar geliyorlar. Bu hazırlıklarda öğretmenleriyle yüz yüze olabilmek için.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk A Haberde! MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK A HABER'DE!

Bakan Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar
Bakan Selçuk'tan A Haber'de flaş açıklamalar
Sınavlar nasıl yapılacak?
Sınavlar nasıl yapılacak?
8. ve 12. Sınıflarda müfredat nasıl olacak?
8. ve 12. Sınıflarda müfredat nasıl olacak?
Okullarda eğitim nasıl olacak?
Okullarda eğitim nasıl olacak?
Okullarda hangi tedbirler alındı?
Okullarda hangi tedbirler alındı?
Bakanı Selçuk’tan aşı açıklaması
Bakanı Selçuk’tan aşı açıklaması
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