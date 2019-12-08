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08.12.2019

8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde de devam ediyor. 8 ülkenin Ankara Büyükelçisi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Büyükelçiler ziyarete eşleriyle birlikte katıldı ve ailelerle bire bir sohbet etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.

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