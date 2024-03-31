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8 oy farkı gerginlik yarattı! Mucur'da yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı

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Giriş: 31.03.2024 23:53
Kırşehir'in Mucur ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin kazandığı Mucur Belediyesi'nin 8 oyla el değiştirmesi iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı. MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi. İki parti arasında 8 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.

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