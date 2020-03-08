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08.03.2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anneler Diyarbakır'da evlat nöbetinde |Video

Hacire Akar'ın Diyarbakır'da başlattığı evlat nöbetinin 188. günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devam ediyor. Kadınlar gününde yürekli annelerin evlatları için nöbetleri sürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anneler teröre karşı tek yürek oldu. A Haber muhabiri Cansın Helvacı, mikrofonu o yürekleri annelere uzattı...

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