8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anneler Diyarbakır'da evlat nöbetinde |Video

Hacire Akar'ın Diyarbakır'da başlattığı evlat nöbetinin 188. günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devam ediyor. Kadınlar gününde yürekli annelerin evlatları için nöbetleri sürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anneler teröre karşı tek yürek oldu. A Haber muhabiri Cansın Helvacı, mikrofonu o yürekleri annelere uzattı...