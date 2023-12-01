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8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş: 01.12.2023 09:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı" açıklamasında bulundu.
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