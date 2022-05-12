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8 ilde PKK/KCK operasyonu! Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lılar yakalandı

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 13:26
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sivil savunma birlikleri yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 24 adrese baskın yapıldı. Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lılar yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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