12 Mayıs 2022, Perşembe
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8 ilde PKK/KCK operasyonu! Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lılar yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sivil savunma birlikleri yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 24 adrese baskın yapıldı. Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lılar yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.