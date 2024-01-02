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8 ilde eş zamanlı operasyon! İstanbul merkezli toplam 8 ilde operasyon düzenlendi:34 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 16:57
Güncelleme:02.01.2024 16:58
İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a yapılan operasyonun detayları geldi. Hedeflerinde Türkiye’de ki Filistinlilere yönelik eylem planlıyorlardı. A Haber muhabiri Murat Sekban ve uzman isimler canlı yayında detayları aktardı.

Türkiye'de İstanbul merkezli İsrail istihbaratı olan MOSSAD'ın ajan yapılanmasına yönelik bir operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak 8 ilde daha operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar gözaltın alınan kişi sayısı 34 ancak hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişi şüpheli olarak operasyon listesinde yer alıyordu. Aranan diğer kişilerin de bir süre önce yurt dışına çıktıkları tespit edilmiş durumda.

BU SÜREÇ NASIL YÖNETİLDİ? İSRAİL AJANLARININ PLANLARI NEYDİ?

Ülkemizde bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanılmak üzere MOSSAD bu kişilerle irtibata geçiyordu. Deşifre olunmaması adına sosyal medya üzerinden, gruplarda iş ilanları veriliyordu. Bu iş ilanlarına başvuran kişiler İsrail'in istediği nitelikte ise süreç başlıyordu.

MOSSAD Milli İstihbarat Teşkilatı'na yakalanmamak adına yazışma üzerinden veya kuryeler üzerinden bu kişilere ödeme yapıyordu. Ne kadar çabalasalar da kaçamadılar ve yakalandılar.

MİT "Bekle-Gör" politikası uygulayarak adım adım ilerledi ve bu sabah yapılan operasyon da çökertmesi oldu. Şu anda İstanbul TEM'deler sorguları devam ediyor ve buna göre de yeni bir operasyona adım atabilirler. İsrail'in MOSSAD ajan şebekesi MİT tarafından başarıyla çökertildi.

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