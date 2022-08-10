10 Ağustos 2022, Çarşamba
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8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı
Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.