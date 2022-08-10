10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2022 09:14
Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Filonun en güçlüsü yola çıktı
Filonun en güçlüsü yola çıktı
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı!
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı!
Türkiye Akdeniz’in gerçek gücü
"Türkiye Akdeniz'in gerçek gücü"
Ankara’nın gündemi
Ankara'nın gündemi
CHP FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
CHP FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
Erdoğan’ın katılımıyla muhteşem tören
Erdoğan'ın katılımıyla muhteşem tören
Başkan Erdoğan İslami Dayanışma Oyunları Töreni’nin resmi açılışını yaptı
Başkan Erdoğan İslami Dayanışma Oyunları Töreni'nin resmi açılışını yaptı
AK Parti’den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı
AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı
Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm
"Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülkeme döndüm"
Başkan Erdoğan yerinde inceledi
Başkan Erdoğan yerinde inceledi
Saldırı öncesi şüpheliler kamerada
Saldırı öncesi şüpheliler kamerada
PKK’ya yurt içi ve sınır ötesinde ağır darbe
PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde ağır darbe
Daha Fazla Video Göster