7'lide liste krizi! Önce DEVA şimdi Gelecek Partisi... Ahmet Davutoğlu'ndan "sıkıntı çekilir" sözleri! CHP'de de istifaların eli kulağında

7'li koalisyondaki diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için kendi içinde temayül yoklaması yapmadığı iddia edilen CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. CHP'li isimlerin saf dışı bırakılması anlamına gelen bu tutum, teşkilatlardaki öfkeyi artırdı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" dedi. 9 Nisan'da kesinleşecek listeler öncesi CHP ile DEVA Partisi arasında çıkan krizin ardından bu kez de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu açık mesaj vererek "daha fazla kontenjan" talebinde bulundu. Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi.