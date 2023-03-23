23 Mart 2023, Perşembe
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7'li koalisyonun tavrı ne olacak? HDP’den yerel seçim göndermesi
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun koalisyon masasını hedef alan açıklamaları siyasetin gündeminde. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Ağıralioğlu'nun tavrından CHP rahatsız, HDP'den Ağıralioğlu'na yerel seçim göndermesi geldi. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.