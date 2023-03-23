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7'li koalisyonun tavrı ne olacak? HDP’den yerel seçim göndermesi

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 15:30
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun koalisyon masasını hedef alan açıklamaları siyasetin gündeminde. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Ağıralioğlu'nun tavrından CHP rahatsız, HDP'den Ağıralioğlu'na yerel seçim göndermesi geldi. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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